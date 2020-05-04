بلدية «مبارك الكبير»: رفع 40 سيارة مهملة.. أبريل الماضي

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتنفيذ جولات ميدانية واسعة النطاق في مختلف المناطق بالمحافظة لرفع السيارات والمعدات الثقيلة بهدف إبراز الجانب الجمالي من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي والتصدي لكافة التجاوزات .

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة ملفي الحوالي أنه لايتم رفع السيارات المهملة والسكراب إلا بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بوضع ملصق « X » على السيارات في الشوارع والساحات وعلى الأرصفة و يتم رفعها خلال 48 ساعة ، أما السيارات المعروضة للبيع فيتم وضع ملصق « X » ويتم رفعها خلال 24 ساعة.

وبدوره، أكد مراقب إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة خالد العازمي بأن المفتشين بالإدارة قاموا برفع 40 سيارة مهملة وسكراب خلال شهر إبريل الماضي فضلا عن وضع 250 ملصقا على سيارات مهملة وتحرير 25 مخالفة.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.