«الشؤون»: تخصيص رابط إلكتروني جديد لتقديم المساعدات العينية للعمالة المتضررة

أعلنت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري عن تخصيص رابط إلكتروني جديد يمكن من خلاله تقديم المساعدات العينية من المواد الغذائية للعمالة الوافدة المتضررة في القطاع الأهلي والمسجلة على مادة الإقامة رقم “18”.

وأوضحت الهاجري في تصريح صحفي أنه يمكن للعمالة الدخول على هذا الرابط وطلب المساعدة والاستفادة من السلال الغذائية التي توفرها الجمعيات الخيرية ضمن حملة “فزعة الكويت” وفقا لأوقات محددة أو مراجعتهم لفرع الجمعية الخيرية في وقت محدد وفقا لباركود ولعدد ٦ أشخاص مجتمعين.

وأضافت الهاجري أن هذا هو الرابط الثاني الذي تم إضافته إلى رابط الأسر المتعففة وهو باللغة العربية والإنجليزية، مشيرة إلى أنه تم تخصيصه بالمشاركة مع المسؤولين في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، لافتة أنه يعتبر استكمالًا لنظام الأسر المتعففة الذي تم بالتنسيق مع جمعية النجاة الخيرية في إطار المسؤولية المشتركة مابين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية.