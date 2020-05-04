«الجمعية الطبية» تُطالب بالتحقيق في وفاة ممرضة أُصيبت بـ«كورونا»

طالبت الجمعية الطبية الكويتية، وزارة الصحة ببذل كل ما تستطيع للتحقيق في وفاة ممرضة أصيبت بفيروس كورونا المستجد لمعرفة ما حدث والتأكد من صحة الإجراءات ورعاية وحماية كل الطواقم الطبية.

وقال رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.أحمد ثويني العنزي، في تصريح صحافي: نأسف لوفاة الممرضة في وقت حساس يمر على الطواقم الطبية، وبلا شك الحادثة آلمت الجميع .

وأشار الى أن مهنة التمريض هي الركيزة الأساسية في خدمة المرضى، والجزء المكمل لعمل الأطباء، بل يحظون بثقة المرضى بشكل كبير، وهم من أطلق عليهم ملائكة الرحمة بين البشر .

ودعا د.العنزي الى منح ذوي الفقيدة كل حقوقها ومواساتهم وبذل كل ما هو باليد لدعمهم، موصيا جميع الطواقم الطبية برعاية أنفسهم وحماية أنفسهم في مثل هذا الوقت حفاظا على صحتهم وأرواحهم ليكونوا الحصن المنيع لهذا البلد بعد الله عز وجل.