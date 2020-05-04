الربيع: «اعانة المرضى» توزع 4235 وجبة يومياً ضمن مشروع «فرحة صائم»

كشف مدير ادارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق اعانة المرضى جاسم الربيع عن مستوى الشراكة الاجتماعية ذات البعد الاستراتيجي مع وزارة الصحة من خلال حجم واهمية مشروع افطار الصائم الذي تقدمه الجمعية لصالح عمالة وفنيين وحراس أمن المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية من المستخدمين وموظفين الدعم والاسناد الاداري والفني داخل دولة الكويت خلال شهر رمضان المبارك ، وكان في مقدمتها المستشفيات الرئيسية كالاميري ومبارك والعدان والفروانية والجهراء ومستشفى الولادة اضافة الى مستشفيات منطقة الصباح الصحية ذات كثافه في المراجعين وهي مستشفي الصباح الباطنية ومستشفي الصباح الجراحة، ومستشفي الرازي ، ومركز مكي جمعة للامراض السرطانية وما يتبعه ومركز البحر للعيون بالاضافة الى مستشفي ابن سينا والمراكز الصحية الاخرى ، مشيرا انه بلغ معدل الوجبات اليومية 4235 وجبة موزعة على 28 مستشفى ومركز صحي تخصصي تابعين لوزارة الصحة طوال ايام الشهر الفضيل .

وثمن الربيع الشراكة المجتمعية مع عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية لتنفيذ المشروع والتي كان من أهمها الأمانة العامة للأوقاف مشكورة دعما نقديا بلغ 37 الف د.ك تم بها توفير عدد 1250 وجبة يومياً لعدد 10 مستشفى ومركزا صحيا تخصصيا في منطقة الصباح الصحية.

وأشاد الربيع بالنجاح الذي سيحققه مشروع افطار الصائم هذا العام والذي يقام للسنة السادسة عشر على التوالي مشيرا الى التوسع في تغطية احتياجات المستشفيات والزيادة الكبيرة فيما تقدمه الجمعية من وجبات والذي سيبلغ 128الف وجبة خلال شهر رمضان بمعدل 4235 وجبة يومية لهذا العام وكذلك زاد عدد المستشفيات والمراكز التي قدمت فيها الوجبات 28 مستشفى ومركزا فيما كانت العام الماضي 25 مستشفى ومركزا صحيا تخصصيا .

وشكر الربيع الامانة العامة للاوقاف على دعمها لمشروع افطار الصائم كما شكر المتبرعين والمحسنين من شركات القطاع الخاص والاهالي والشخصيات الفردية الذين تفاعلوا مع المشروع عبر موقع الجمعية او التواصل بصورة مباشرة ، داعيا المولى عز وجل ان يحفظ بلدنا الكويت ويديم عليها نعمة الامن والامان بقيادة صاحب السمو امير البلاد قائد العمل الانساني وحكومتنا الرشيدة وان يتقبل من اهلها والمقيمين على ارضها هذا الاحسان وان يكون في ميزان حسناتهم يوم القيامة ، واعدا بالمزيد من المشاريع الاجتماعية الهادفة والنافعة بحول الله وقوته .