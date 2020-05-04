جمعية الخالدية التعاونية: إغلاق السوق المركزي بعد اكتشاف إصابة أحد مراقبي الأمن بفيروس كورونا

أعلن مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لأحد مراقيين الأمن بالسوق المركزي، وإغلاق السوق لمدة يوم اعتبارا من اليوم للتعقيم واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وقال مجلس الإدارة في بيان إنه من منطلق حرصه على سلامة المساهمين وبعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لأحد مراقبي الأمن بالسوق المركزي، فقد تم التواصل مع وزارة الشئون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة، وإدارة الدفاع المدني لاتخاذ اللازم.

وقرر مجلس الإدارة إغلاق السوق المركزي لمدة يوم لعتبارا من اليوم الأثنين الموافق 2020/5/4 للتعقيم واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المساهمين والجميع مع إيقاف خدمة التوصيل، على أن يستأنف العمل بالسوق المركزي اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2020/5/6.