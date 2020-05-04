“المعاقين” يطلق تدريباته من المنازل “اونلاين”

باشرت فرق النادي الكويتي الرياضي للمعاقين تدريباتها المنزلية “اونلاين”؛ استجابة لتعليمات وزارة الصحة بضرورة التباعد الاجتماعي، وتطبيقا للحظر الجزئي المفروض للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك بمبادرة من رئيس مجلس الإدارة شافي الهاجري، وتعاون “الأسطورة” نزار رمضان الذي قام بتوصيل الأجهزة والأدوات الرياضية إلى منازل اللاعبين.

وجاء انطلاق التدريبات من المنازل لذوي الإعاقة، والتي تحظى بمتابعة دائمة من شافي الهاجري؛ لأجل المحافظة على جاهزية اللاعبين الفنية ولياقتهم البدنية، كما تخضع لمراقبة دقيقة من الأجهزة الفنية التي وضعت برامج تدريبية مناسبة لكل لاعب على حده.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للمعاقين شافي الهاجري أن التوجه عبر مزاولة النشاط الرياضي للاعبين واللاعبات في منازلهم جاء استثنائيا، وبناء على الظروف الصحية التي تشهدها الكويت والعالم بسبب جائحة كورونا، وحرصا على سلامة اللاعبين فهم أولوية لمجلس الإدارة، وقال:” إتباعا للتعليمات التي صدرت من مجلس الوزراء بضرورة البقاء في المنازل، قام النادي وبالتعاون مع الأجهزة الإدارية والفنية في جميع الألعاب الرياضية التي بالإمكان مزاولتها في المنزل، وتشجيعاً لإبقاء اللاعبين في منازلهم، وحفاظاً على قدراتهم البدنية والفنية، فقد تم توزيع الأدوات والمعدات الرياضية على اللاعبين في منازلهم، والتواصل معهم بشكل يومي ومباشر عبر مدربيهم بواسطة تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم وضع برامج تدريبية متكاملة لهم من قبل مدربيهم، لكي يجنوا أفضل العوائد الفنية من تلك التدريبات”.

وأشاد شافي الهاجري بجميع أعضاء الأجهزة الفنية بالنادي على تفاعلهم الإيجابي وحرصهم على المشاركة الفاعلة، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني لأبنائهم وإخوانهم اللاعبين خلال هذه الفترة الطارئة، متمنيا سرعة انتهاء الغمة وزوال الوباء وأن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.