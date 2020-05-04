الوزيرة د.رنا الفارس: إقرار تأجيل أقساط قروض بنك الإئتمان لمدة 6 اشهر

أعلنت رئيس مجلس ادارة بنك الائتمان الكويتي معالي وزير الاشغال و وزير الدولة لشئون الاسكان الدكتورة رنا الفارس عن تكليفها من مجلس الوزراء الموقر، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين الراغبين في التأجيل لصالح بنك الائتمان الكويتي وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء وبما يضمن عدم زيادة القسط الشهري المستحق مقابل تأجيلها.

وأوضحت د.الفارس بأنه قد تم خلال الإجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة بنك الإئتمان الكويتي عرض الدراسة المعدّة من قبل البنك بشأن تأجيل أقساط القروض للمواطنين، والذي ابدى تعاوناً كبيراً للمضي في هذه الخطوة.

و بينت د.الفارس ان مجلس ادارة بنك الإئتمان وخلال الاجتماع الاستثنائي العاجل الذي ترأسته قد تقرر تأجيل أقساط القروض العقارية والاجتماعية والمحفظة وقروض المرأة اعتباراً من صدور قرار مجلس الوزراء لمدة 6 أشهر.

وشددت الوزيرة د.الفارس أن هذه الخطوة تأتي ترجمة للتوجيهات السامية للقيادة السياسية وتنفيذا للتوجيهات الحكومية بشأن التخفيف عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم في هذه الظروف الاستثنائية، سائلة الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة أن يفرّج عن الكويت وأهلها هذه الغمّة عاجلاً.

و من جانبه اشار مدير عام بنك الإئتمان الكويتي صلاح المضف إلى أنه سيتم استئناف تحصيل الأقساط من المواطنين اعتبارا من نوفمبر المقبل، متقدماً بالتهنئة إلى المواطنين الكويتيين المشمولين بهذا القرار، ومؤكدا حرص بنك الإئتمان الكويتي الدائم والمستمر على العمل لما فيه مصلحة المواطنين، كاشفاً ان العملاء المستفيدين من خدمات بنك الائتمان الالكترونية “online” خلال الاجازة قد بلغ 1750 عميل، و أنه قد تم صرف دفعات تفوق 7 مليون دينار كويتي.