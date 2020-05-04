الائتمان يفعل تأجيل الأقساط العقارية والاجتماعية والمحفظة وقروض المرأة

أعلنت رئيس مجلس ادارة بنك الائتمان الكويتي معالي وزير الاشغال و وزير الدولة لشئون الاسكان الدكتورة رنا الفارس عن تكليفها من مجلس الوزراء الموقر، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين الراغبين في التأجيل لصالح بنك الائتمان الكويتي وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء وبما يضمن عدم زيادة القسط الشهري المستحق مقابل تأجيلها.

وأوضحت د.الفارس بأنه قد تم خلال الإجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة بنك الإئتمان الكويتي عرض الدراسة المعدّة من قبل البنك بشأن تأجيل أقساط القروض للمواطنين، والذي ابدى تعاوناً كبيراً للمضي في هذه الخطوة.

و بينت د.الفارس ان مجلس ادارة بنك الإئتمان وخلال الاجتماع الاستثنائي العاجل الذي ترأسته قد تقرر تأجيل أقساط القروض العقارية والاجتماعية والمحفظة وقروض المرأة اعتباراً من صدور قرار مجلس الوزراء لمدة 6 أشهر.

وشددت الوزيرة د.الفارس أن هذه الخطوة تأتي ترجمة للتوجيهات السامية للقيادة السياسية وتنفيذا للتوجيهات الحكومية بشأن التخفيف عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم في هذه الظروف الاستثنائية، سائلة الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة أن يفرّج عن الكويت وأهلها هذه الغمّة عاجلاً.

و من جانبه أكد مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف أنه سيتم استئناف تحصيل الأقساط من المواطنين اعتبارا من نوفمبر المقبل، متقدماً بالتهنئة إلى المواطنين الكويتيين المشمولين بالقرار، مبيناً حرص بنك الإئتمان الدائم والمستمر على العمل لما فيه مصلحة المواطنين.

وقال المضف، ان قرار التأجيل سيشمل نحو 150 ألف مواطناً مواطنة بقيمة مالية اجمالية تقدر بنحو 100 مليون دينار كويتي، مشيراً الى البنك لن يستقطع أقساط القروض العقارية و الاجتماعية والمحفظة والمرأة من رواتب المواطنين خلال شهر مايو والذي سيشمل المواطنين المتقاعدين.

وعن آلية المواطنين الذين يودون استمرار الاستقطاع، ذكر ان قرار الاستقطاع سيشمل جميع المواطنين المستفيدين على ان يتم استثناء من يود استمرار الاستقطاع عليه دون انقطاع حسب رغبته، لافتاً الى انه وجه الإدارة التنفيذية للبنك للاعلان عبر قنواتها الإعلامية الرسمية عن تخصيص بريد الكتروني في القريب العاجل لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في استثناؤهم من القرار حسب رغبتهم.

وحول البنك، أوضح المضف ان العملاء المستفيدين من خدمات بنك الائتمان الالكترونية “online” خلال الاجازة قد بلغ 1750 عميل، و أنه قد تم صرف دفعات تفوق 7 مليون دينار كويتي.