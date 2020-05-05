البلدية: غلق 93 محلاً وتحرير 247 مخالفة بـ«الأحمدي»

في إطار الجهود المبذولة من قبل البلدية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا بناء على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا، أوضحت البلدية أن الفرق الرقابية بالأحمدي قامت خلال الفترة من 1/4/2020 حتى 30/4/2020بتوجيه 428 تنبيها وإنذارا وتعهدا لأصحاب محلات.

وكشفت عن تحرير 247 مخالفة متنوعة ،إغلاق 93 محل ومطعم وصالونات ومعاهد صحية ولعب أطفال وصالات تسلية وصالات أفراح مؤقتة ، توجيه 20 أمر إغلاق شفوي .

وأشارت إلى غسيل وتعقيم 166366حاويات مختلفة الأحجام وسلال ، رفع 202 مركبة مهملة وسكراب ، وضع 38 ملصقا على سيارات مهملة ، الأفراج عن 23 سيارة، إستقبال 7 بلاغات ، تحرير 13 مخالفة بائع متجول ، حجز 17 بقالة متنقلة، إزالة 57 مخيما مخالفا ،تنظيف 412 موقعا في البر بعد إزالة المخيمات ، فضلا عن عمل 55 تقريرا ميدانيا .

ولفتت إلى وقف 163 أعمال بناء إلى جانب توجيه إنذارات بناء مخالفة وإزالة تعديات على أملاك الدولة .

وأضافت بإنه تم توجيه 289 إنذارا لسكن عزاب فضلا عن توجيه 41 تنبيها لعدم الإلتزام بأنظمة السلامة إلى جانب قطع التيار الكهربائي عن 32 عقارا لمخالفتها القرار الوزاري رقم 57/2019.