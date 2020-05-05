البلدية: توجيه 30 إنذارا لعقارات مخالفة وتحرير 5 مخالفات بائع متجول بـ«الجهراء»

في إطار الجهود المبذوله من قبل الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات أوضحت إدارة العلاقات العامة عن قيام إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الجهراء بجولات ميدانية على العقارات الإستثمارية في نطاق المحافظة أسفرت عن توجيه 30 إنذارا لعقارات مخالفة.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية المحافظة م. أحمد العنزي على تواصل الجولات الميدانية لمفتشي الإدارة للتأكد من إلتزام أصحاب العقارات بالشروط والمواصفات بلوائح البلدية

ومن ناحية أخرى وفي إطار الجولات الميدانية التي تنفذها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء ممثلة في قسم متابعة مخالفات الباعه الجائلين أسفرت الجوله الميدانية على الباعه الجائلين بمنطقة سعد العبدالله عن تحرير 4 مخالفات باعه جائلين .

وفي سياق متصل أسفرت الجوله الميدانية لمفتشي قسم متابعة مخالفات الباعه الجائلين على الباعه الجائلين بطريق كبد عن رفع عددا من البسطات ومخالفة بائع متجول.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .