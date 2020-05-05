«الطيران المدني»: تسيير رحلتين اليوم لمغادرة المصريين على شركة مصر للطيران إلى مطار القاهرة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني، تسيير رحلتين اليوم لمغادرة المصريين على شركة مصر للطيران من مطار الكويت الدولي إلى مطار القاهرة الدولي.

وغادر مطار الكويت الدولي اليوم، عدد من أبناء الجالية المصرية، بعد التنسيق مابين السلطات الكويتية والمصرية لإجلاء مايقارب أكثر من 550 شخصا من الحالات الإنسانية من النساء والأطفال كأولوية

وأكدت «الطيران المدني» أن طائرتين لشركة مصر للطيران ستقلعان في رحلتين لإجلاء الاخوة المصريين اليوم الساعة 3 عصرا والساعة 4 عصرا من المبنى الرئيسي T1.

الجدير بالذكر ان جسراً جوياً مكونا من 32 رحلة ستقل جميع العالقين تباعاً خلال الأيام القادمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الكويتية المختصة لنقل مخالفي الإقامة المصريين بصورة متتالية.