د. عبدالله البدر: وصول علاج ضمور العضلات الشوكي لحالتين في مستشفيي «مبارك» و«الجهراء»

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبد الله البدر عن وصول دواء لعلاج حالتين تعانيان من ضمور العضلات الشوكي في مستشفى مبارك الكبير والجهراء قبل ساعات.

وأضاف أن هذا العلاج يأخذ عن طريق الحقن، ولمرة واحدة في العمر، مشيرا إلى هذا الدواء يعد الأغلى في العالم والخاص بعلاج حالات ضمور العضلات الشوكي.