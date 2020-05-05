“الداخلية”: مقطع فيديو جليب الشيوخ قديم.. ويعود لسنة 2018

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو ويتضمن قيام عدد من الجاليات برمي الحجارة من سطح العماره بمنطقة جليب شيوخ.

وتوضح الإدارة أن مقطع الفيديو قديم ويعود لعام 2018 وتم القبض على عدد 18 شخص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حيالهم وابعادهم عن البلاد.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني من الجميع تحري الدقة في نشر الاخبار والحصول عليها من مصاردها الرسمية وعدم الانسياق وراء ما قد يبث من إشعاعات، وان ابواب الإدارة مفتوحة لتلقي اي استفسارات على مدار الساعة.