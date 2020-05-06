الوزيرة العقيل: المرأة الكويتية بذلت جهودا بمشاركتها الفعالة في مواجهة «كورونا»

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن المرأة الكويتية بذلت جهودا واضحة وملموسة بمشاركتها الفعالة في مواجهة فيروس كورونا «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفيد – 19» رافعة لواء التحدي مع أشقائها الرجال في الصفوف الأمامية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مساء الثلاثاء في كلمة الوزيرة العقيل على هامش رعايتها فعاليات الغبقة الرمضانية التي أقيمت عبر الاتصال المرئي بعنوان «المرأة وكوفيد – 19» بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومركز أبحاث ودراسات المرأة بجامعة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقالت إن أهمية هذه الغبقة تكمن في مناقشتها موضوعا يهدف إلى تسليط الضوء على الدور المشرف للمرأة على مستوى العالم كذلك دور المرأة الكويتية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا لافتة إلى دور المرأة الكويتية في مكافحة ومواجهة هذا الوباء جنبا إلى جنب مع الرجل لاحتواء هذه الأزمة.

من جهته قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في كلمة مماثلة إن الكويت حريصة كل الحرص على الاهتمام بدمج وتمكين وتوظيف المرأة في مختلف المجالات.

وأضاف مهدي أن المرأة ركيزة أساسية من رأس المال البشري ومن أهم ركائز خطة التنمية التي تشتمل على سياسات تحقق اهداف الدمج والتمكين والتوظيف للمرأة.

وأوضح أن خطة التنمية حرصت على أن تكون جزءا من مستهدفاتها زيادة أعداد القياديين من العناصر النسائية بنسبة 30 في المئة فضلا عن العمل على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بحيث يكون لها تمثيل برلماني وفي مجالس إدارات الهيئات الحكومية وقد أثبتت الدراسات زيادة إنتاجية الهيئات التي تشهد تمثيلا للمرأة.

من جانبه أشاد الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في الكويت غسان الخوجة في كلمته بالجهود الشاملة التي تبذلها دولة الكويت لمواجهة فيروس كورونا «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفيد – 19».

وأثنى الخوجة على جهود المرأة الكويتية التي كانت في الخطوط الأمامية بين العاملين الصحيين والمهندسين وجميع المتطوعين مشيرا إلى أن الكويت مرت بأزمات من قبل وخرجت قوية وستخرج أقوى مرة أخرى بعد هذه الأزمة.

بدورها أكدت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي في كلمتها أن مساهمة المرأة الكويتية في الأزمة الصحية الحالية كانت واضحة في الصفوف الأمامية كقياديات وطبيبات ومهندسات ومتطوعات وغيرها.

وأضافت القاضي أن الصورة النمطية تغيرت بالنسبة لدور المرأة إذ تعاون الرجال والنساء على حد سواء في مواجهة فيروس كورونا «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفيد – 19» لافتة إلى الدور الفعال للمرأة الكويتية في الأزمة على جميع الصعد.