طوارئ حولي: غلق مطعم لتدخين الشيشة داخل مطبخ التجهيز

– تحرير مخالفتين بعد الكشف على 40 مطعماً

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تواصل الجولات الميدانية التى ينفذها فرع بلدية محافظة حولي ممثلاَ بفريق الطوارئ بمساندة أمنية من قيادة منطقة حولي، وفي هذا السياق نفذ الفريق جولة مكثفة على المطاعم والمخابز بمناطق حولى والجابرية للتأكد من مدي التزامهم بكافة الاشتراطات ترأسها نائب رئيس فريق الطوارئ إبراهيم السبعان و رئيس النوبة “أ” عبد الله القعود والمفتش بدر كرم ومن إدارة العلاقات محمد عبد الشافي ومن قيادة منطقة حولي الرائد عبد العزيز عوض.

وفي هذا السياق، أكد مدير فرع بلدية محافظة حولي م. أحمد الهزيم على تواصل الجولات الميدانية لرصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

ولفت الهزيم إلى أن الجولة شملت الكشف على المطاعم والمخابز للتأكد من مدي التزامها بكافة الاشتراطات فضلا عن الكشف على السيارات والدراجات النارية المخصصة لخدمة التوصيل بعدة مناطق بمحافظة حولي .

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس فريق الطوارئ ابراهيم السبعان بأنه تم غلق مطعم لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية فضلا عن قيام العمال فيه بتدخين الشيشية داخل مطبخ تجهيز الطعام فضلا عن تحرير مخالفتين تضمنت مخالفة عدم التقيد بالاشتراطات الصحية و مخالفة فتح وإدارة محل قبل الحصول على موافقة البلدية وذلك عقب الكشف على 40 مطعم ومخبز.

وتابع السبعان بأن الجولة التى أنطلقت عقب صلاة العشاء واستمرت لمدة4 ساعات متواصلة أسفرت عن الكشف على العديد من المطاعم والمخابز للتاكد من مدي التزامهم بكافة الاشتراطات الصحية.

وشدد السبعان على أصحاب المطاعم والمحلات بالالتزام بكافة القرارات الصادرة من الجهات المعنية تجنباً للمخالفة والغلق الاداري ، داعيا اياهم بالتعاون مع فرق البلدية التفتيشية اثناء الحملات الميدانية لتادية عملهم على أكمل وجه وبالسرعة الممكنة.