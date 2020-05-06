البلدية: غلق 4 محلات مخالفة بـ«مبارك الكبير»

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ممثلة في النوبة «ب» بمراقبة المحلات والإعلانات بتنفيذ جولة ميدانية على المحلات بمناطق أسواق القرين وجمعية مبارك الكبير للتأكد من التزام المحلات المستثناه من الغلق بقرارات وتعاميم البلدية الصادرة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ضيدان العدواني أن الجولة الميدانية التي نفذتها النوبة «ب» بمراقبة المحلات والإعلانات على المحلات بمناطق أسواق القرين وجمعية مبارك الكبير أسفرت عن الكشف على 76 محل وغلق 4 محلات لمخالفتها للقرار 703/2020 إلى جانب التنبيه على 15 محل لتنظيم عملية الدخول لمحلاتهم والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmunبمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.