إحالة 118 منشأة غير مرخصة لموقع حجز البلدية

أكد مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي لبلدية الكويت محمد المطيري عن قيام الأجهزة الرقابية بالمحافظات برفع المنشآت الغير مرخصة على أملاك الدولة والتي تستغل لجمع التبرعات بناء على الشكاوي الواردة بلجنة فريق عمل المتابعة والتفتيش على العمل الخيري في شهر رمضان المبارك والمشكلة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تضم رئيس فريق الطوارئ بالعاصمة زيد العنزي ورئيس فريق الطوارئ بمبارك الكبير ناصر الهاجري ممثلين عن بلدية الكويت باللجنة.

وتابع المطيري أن الفرق الرقابية بالمحافظات تقوم برفع المنشآت عقب انتهاء المدة القانونية للملصقات التي تم وضعها وفقاً للقرار 190 لسنة 2008 المادة 11 والتي تحظر وضع أي منشأة في الساحات العامة والميادين أوعلى الأرصفة.

وأضاف أن فريق الطوارئ بالعاصمة بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالمحافظة قام برفع 4 منشآت وإحالتها لموقع حجز البلدية، لافتاً إلى أن فريق الطوارئ بمبارك الكبير بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وإشغالات بالمحافظة قام برفع 8 منشآت وإحالتهم لموقع حجز البلدية.

ولفت المطيري إلى أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالجهراء قامت برفع 7 منشآت وإحالتهم لموقع الحجز بالبلدية.

وأشار إلى أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالاحمدي قامت برفع وازالة 40 منشأة غير مرخصة وإحالتها لموقع حجز البلدية.

وذكر المطيري أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة حولي قامت برفع 7 منشآت وإحالتهم لموقع حجز البلدية.

وأشار إلى أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالفروانية بالفروانية قامت برفع 52 منشأة وإحالتها لموقع حجز البلدية عقب انتهاء المدة القانونية للملصقات.

وتطرق إلى أن التبرعات العينة التي يتم مصادرتها يتم إحالتها للجهات الخيرية المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

واختتم المطيري تصريحه مناشدا الجميع بعدم إقامة أي منشأة غير مرخصة على املاك الدولة والتي ستقوم الفرق الرقابية بالمحافظات بازالتها فضلاً عن ضبط صاحبها ومخالفته وإحالته للجهات المختصة.