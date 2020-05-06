اتفاقية تعاون بين نقابة الصحفيين الكويتية واتحاد الصحفيين والإعلاميين الجزائري

تم توقيع اتفاقية تعاون صحفية إعلامية مهنية بين رئيس اتحاد الصحفيين والإعلاميين الجزائريين أ. قديري مصباح والدكتور زهير العباد رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتية، اشتملت على عدة بنود أهمها الدفاع المشترك والدعم اللوجستي المهني لأعضاء النقابة والاتحاد في البلدين والتدريب وتبادل الخبرات وإقامة المؤتمرات.

وجاءت بنود الاتفاقية وفقا للنقاط التالية:

– التعاون المشترك في الدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين في كلا البلدين حسب الأطر والتنظيمات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

– المساهمة في ترقية المهنة من خلال إقامة دورات وورش تكوينية وتدريبية لفائدة صحفيي البلدين.

– التعاون في إقامة مؤتمرات والندوات واللقاءات الصحفية والإعلامية.

– التبادل الثقافي والإعلامي بين الاتحاد والنقابة.

– تقديم الدعم اللوجستي الصحفي للصحفيين أعضاء الاتحاد الذين يقومون بتغطيات إعلامية في دولة الكويت وتقديم الدعم اللوجستي الصحفي للصحفيين أعضاء النقابة الذين يقومون بتغطيات إعلامية في الجزائر.