«شؤون القصر»: تفعيل خدمات إلكترونية جديدة لصرف المساعدات

أكد مدير إدارة نظم المعلومات في الهيئة العامة لشؤون القصر طارق الشطي، اليوم الأربعاء، تفعيل عدة خدمات إلكترونية جديدة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة.

وأضاف أن الخدمات الإلكترونية تشمل آلية صرف المبالغ المالية بأنواعها للمشمولين بالرعاية والمساعدات الدورية والمساعدات الخاصة، وكذلك احتساب وصرف مستحقات المستفدين الرشد حسب الضوابط المعمول بها في الهيئة، واتاحة المجال لفتح ملف جديد عن طريق المبلغين للحالات الجديدة.

وقال الشطي إن الهيئة العامة لشؤون القصر كانت من اوائل الجهات الحكومية في تطبيق مصطلح «العمل عن بعد»، وأن ذلك يتم بكل يسر دون وجود اي مشاكل تذكر، حيث إن منظومة البرامج المتكاملة سهلت على كافة قطاعات الهيئة واداراتها انجاز معاملات المشمولين بالرعاية من خلال العمل في بيوتهم.