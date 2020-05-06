“البلدية”: غير صحيح ما تم تداوله عن إصابة سائق خدمة توصيل طلبات بـ”كورونا”

أوضحت بلدية الكويت عدم صحة ما اثير في الفيديو المتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اصابة سائق خدمة توصيل طلبات بفيروس

“كورونا “، مبينه أن التأكد من إصابة اي شخص بهذا المرض تتم عن طريق فحوصات طبية معينه وليس عن طريق جهاز قياس الحرارة .

وقالت البلدية في بيان لها ” غير صحيح ما جاء في هذا الفيديو خاصة أن الجهة المختصة في مثل هذه الحالات هي السلطات الصحية المخولة بتحديد إصابة الحالة من عدمه بما تملك من إجراءات واجهزة طبية من خلال اخضاع تلك الحالات للفحص وعلى ضوء الفحوصات تقرر نتيجة الفحص ، داعيا الجميع إلى الابتعاد عن تداول مثل هذه الفيديوهات حتى لا تثير اللغط والجدل في أوساط المواطنين والمقيمين ، واستيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتحري الدقة في نقل تلك المعلومات لما تقتضيه المصلحة العامة.