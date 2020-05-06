وزارة الأوقاف تنعي الشيخ محمد محمود الطبلاوي

تقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخالص العزاء للأمة العربية والإسلامية في وفاة نقيب قراء ومحفظي القرآن في مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوي ، والذي وافته المنية الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 86 عاما بعد رحلة عطاء ثرية قضاها في خدمة القرآن الكريم لأكثر من ستين عاما ، مما يجعل وفاته خسارة كبيرة للعالم الإسلامي.

وقالت الوزارة إن فقدان العلماء خسارة كبيرة والشيخ كان علما في التلاوة وقد أثرى المكتبة الإذاعية والإسلامية بالعديد من التسجيلات النادرة ليترك لنا رحمه الله تراثا نافعا يتوارثه الأجيال حتى قيام الساعة .

ولفتت الوزارة إلى أن الشيخ رحمه الله قد كرم من جهات وهيئات كثيرة داخل وخارج الوطن العربي ومن معظم ملوك ورؤساء العالم وآخرها تكريمه من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح العام الماضي في ختام حفل جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم والتي تقام سنويا تحت رعاية حضرة صاحب السمو ، واعتباره ” الشخصية القرآنية لعام ٢٠١٩م “.