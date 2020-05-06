وزير الصحة على مائدة إفطار كوادر الصفوف الأولى: أنتم جنود قوات الصحة

خاطب وزير الصحة الدكتور، باسل الصباح، العاملين في الصفوف الأولى باستقبال المواطنين العائدين ضمن رحلات الإجلاء قائلا «انتم الشباب والشابات جنود ضمن قوات الصحة».

وقال الوزير الصباح في كلمة له عقب الافطار الجماعي مع الكوادر الطبية من العاملين في الصفوف الأولى بمطار الكويت الدولي بمناسبة اليوم الأخير للإجلاء الكبير «أنا أُسميها قوات الصحة، فاليوم في هذا الزمان والمكان أثبتوا انجازكم للعالم كله، وليس للكويت فقط، إذ سطرتم ملحمة تاريخية، سيذكركم فيها التاريخ بما قمتم به اليوم في أكبر عملية إجلاء لعودة المواطنين الكويتيين من ترتيبات وإجراءات وفحوصات، وكل التنظيم الذي حدث والجهد الذي يبذل من الجميع».

وأضاف «اليوم يبذل جهد منكم ومن زملاؤكم في الرعاية الأولية، اليوم أكثر من 90 في المئة من الرعاية الأولية تعمل 24 ساعة في مراكز تقدم خدمات صحية، واليوم المستشفيات أيضا موجود فيها زملاؤكم على رأس العمل».

ووجه الصباح حديثه للعاملين في الصفوف الأولى بالمطار قائلاً «أبدعتم فيما تقومون به من تنظيم، الصورة الايجابية المشرقة التي بعثتوها للعالم كله هي الحب والوفاء لهذا الوطن وأيضا التعامل الراقي الذي نراه منكم جميعا مع مواطنيكم واخوانكم وأهلكم العائدين من الخارج».

وختم قائلاً «كل الشكر وكل الدعم لكم وانا افتخر أني منكم وافتخر فيكم بأنكم جنود معنا في هذه المحنة التي نرجو من المولى أن تنتهي وتزول في أسرع وقت».

وحضر مائدة الافطار إلى جانب الوزير والوكيل الدكتور مصطفى رضا، والوكيل المساعد للخدمات العامة عبدالعزيز الطشه، والوكيل المساعد للشؤون الفنية الدكتور عبدالرحمن المطيري والوكيل المساعد لطب الأسنان الدكتور مشعل الكندري.