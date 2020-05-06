الشيخ مشعل الجابر تفقد عدد من النقاط الأمنية بمناطق محافظة الفروانية.. مؤكدا أن الالتزام بساعات الحظر واجب وطني

قام محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله الصباح بجولة تفقدية لعدد من المناطق التابعة لمحافظة الفروانية، يرافقه مدير عام مديرية أمن الفروانية العميد سفاح الملا، وعدد من القيادات الأمنية، للإطلاع على الحالة الأمنية بمداخل ومخارج المناطق والإجراءات التي تتخذها القيادات الأمنية بالنقاط خلال أوقات الحظر، لاسيما آلية العمل للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأثنى المحافظ بجهود رجال الأمن وتفانيهم بالعمل لحفظ الأمن والمجتمع، مؤكدا في الوقت ذاته أن رجال الأمن هم العيون الساهرة لحماية الوطن والمواطن والمقيم، مشددا على ضرورة توافر كافة الوسائل التي من شأنها خدمة المواطنين والمقيمين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وطالب المواطنين والمقيمين بالتعاون مع رجال الأمن والالتزام بساعات الحظر، معتبرا أنه واجب وطني على الجميع ومن شأنه التصدي لوباء كورونا.