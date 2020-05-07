سمو رئيس الوزراء: استطعنا تنفيذ الرغبة السامية بعودة الكويتيين إلى البلاد بكفاءة أبناء الكويت وتخطيطهم السليم

تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ورغبته بعودة أبنائه إلى أرض الوطن قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية في مطار الكويت الدولي ومواكبة استقبال المواطنين العائدين من الخارج ضمن المرحلة الأخيرة من خطة الإجلاء.

ورافق سموه خلال الجولة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ومعالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومعالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح ومعالي وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك سالم الحريص ومعالي رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح.

وقال سموه لدى لقائه اللجنة المنظمة العليا المعنية بعمليات عودة المواطنين من الخارج واللجان المعاونة “بفضل من الله عز وجل وتنفيذا لتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسيدي سمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما استقبلنا اليوم آخر طائرة في خطة العودة الشاملة”.

وثمن سموه العمل الكبير والتنظيم والتنسيق عاليي المستوى اللذين تما لتنفيذ هذه الخطة الشاملة التي شاركت فيها أجهزة حكومية مختلفة وفرق ولجان عملت على تسهيل وتيسير عودة المواطنين من القارات الخمس مؤكدا أن الخطة شملت 185 رحلة قادمة من 58 جهة حول العالم.

وأضاف سموه “نحن نعمل في ظل أزمة صحية أربكت العالم ووضعت قيودا صحية صارمة على كافة القطاعات بما فيها النقل الجوي ولكن بفضل الله وعونه وكفاءة وقدرة أبناء وبنات الكويت وتخطيطهم السليم استطعنا تنفيذ رغبة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد بعودة الكويتيين الراغبين الى البلاد جوا”.

وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية المشاركة والمجتمع المدني ممثلا في جمعية الهلال الأحمر الكويتي والقطاع الخاص ممثلا بطيران الجزيرة على جميع هذه الجهود التي انصبت في بوتقة واحدة ألا وهي تنفيذ خطة العودة الشاملة.

وعبر سموه عن سعادته بقدوم أهل الكويت العائدين إلى أرض الوطن في هذه الخطة مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بشكل جدي بالإجراءات الصحية لا سيما مع انتشار الوباء وارتفاع أعداد المصابين خلال الأيام القليلة الماضية ومؤكدا أن الفرحة بعودة أهلنا لبلدهم تكتمل بتطبيقهم والتزامهم الكامل بالإرشادات الصحية.

وجدد سموه الثناء والتقدير لمختلف الجهات المشاركة في الخطة التي واصلت العمل ليلا ونهارا في ظل ظروف صعبة يعيشها العالم مشيدا بجهود جميع الأطقم الأمنية والصحية والخدمية وكذلك الإدارة العامة للطيران المدني والإدارة العامة للجمارك وأطقم الطائرات التي جابت العالم في قاراته الخمس وكل من قام على تسهيل وتنفيذ هذه الخطة الشاملة.

ثم استمع سموه إلى شرح عدد من المسؤولين في الجهات المختصة حول الجهود التي بذلت خلال عملية عودة المواطنين من الخارج بجميع مراحلها وأعداد المواطنين الذين تم تسجيلهم ونقلهم واستيفاء جميع متطلباتهم.