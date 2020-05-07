مدير «الإطفاء»: التزام رجالنا بالإجراءات الاحترازية ضرورة لاستمرارهم بأداء مهامهم

أكد المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد ضرورة التزام رجال الإطفاء بالإجراءات الاحترازية واتباع التباعد واستخدام المطهرات لحماية أنفسهم ومراكزهم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وضمان استمراريتهم في أداء مهامهم بحماية الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك في بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام ب«الاطفاء» خلال اجتماع الفريق المكراد مع مراكز إطفاء الفروانية والإطفاء البحري والطيران العام ومبارك الكبير للمواد الخطرة والشهداء والجهراء ومشرف والمنقف عبر الاتصال المرئي.

وذكر البيان أن الاجتماع يأتي من منطلق حرص الفريق المكراد على استمرارية العمل في مراكز الإطفاء نظرا إلى أهميتها بدرء المخاطر عن المواطنين والمقيمين.

ولفت إلى تواصل المكراد مع رجال الإطفاء عبر تقنية الاتصال المرئي في بعض المراكز للاطمئنان على أحوالهم وإن كانت هناك أية ملاحظات لتطوير نظام العمل.

حضر الاجتماع نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص وبعض القياديين.