بلدية «الأحمدي»: تحرير 29 مخالفة.. لعدم التقيد بالشروط الصحية

اعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي ممثلة في النوبه ب بمراقبة المحلات والإعلانات بالكشف على التراخيص الاكترونية الصادرة من البلدية لمطاعم خدمة توصيل الطلبات والتأكد من إلتزام العمال والسائقين بالاشتراطات الصحية وبإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد بناء على القرار الوزاري١٢٨/٢٠٢٠ .

وفي هذا السياق، أوضحت العلاقات العامة بأن مفتشي النوبه “ب” قاموا بتحرير 18 مخالفة لعدم التقيد بالشروط الصحية بعد الكشف على 400 سيارة خدمة توصيل الطلبات للمنازل كما أسفرت الجوله الميدانية للنوبه “ب” عن تحرير 10 مخالفات بعد الكشف على 60 مطعم فضلا عن الكشف على 6محلات صيانة وتصليح سيارات وتحرير مخالفة واحدة لعدم التقيد بالإشتراطات الصحية.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmunبمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .

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