بلدية «مبارك الكبير»: تحرير 75 مخالفة متنوعة وغلق 39 محل ومطعم.. إبريل الماضي

في إطار الجهود المبذولة من قبل البلدية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناءا على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد، أوضحت البلدية بأن الفرق الرقابية بمبارك الكبير قامت خلال الفترة من 1/4/2020 حتى 30/4/2020بتوجيه 213 تنبيها وإنذارا وتعهدا لأصحاب محلات.

وكشفت عن تحرير 75 مخالفة متنوعة ،إغلاق 39 محل ومطعم وصالونات ومعاهد صحية ولعب أطفال وصالات تسلية وصالات أفراح مؤقتة .

وأشارت إلى غسيل وتعقيم 40982حاويات مختلفة الأحجام وسلال ، تحرير مخالفة بائع متجول ورفع 6 بسطات لباعه جائلين إلى جانب رفع 16 درب من الأنقاض مجهولة المصدر

ولفتت إلى إستلام 48 شكوى عن طريق الواتساب بوجود تعديات على أملاك الدولة ، أصدار 50 إنهاء إشراف ، إعادة 28 كتاب لوجود نقص بمستندات إيصال التيار، إزالة 11 تعديا على أملاك الدولة فضلا عن إصدار36 ترخيص هندسي