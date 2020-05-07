سمو الأمير يهنئ الرئيس العراقي ورئيس وزرائه بنيل الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيتي تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى أخيه معالي مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق أعرب فيهما سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة نيل الحكومة العراقية الجديدة على ثقة مجلس النواب متمنيا سموه رعاه الله لهما موفور الصحة والعافية وتحقيق كل ما تتطلع إليه جمهورية العراق وشعبها الشقيق من رقي وازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيتي تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى أخيه معالي مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة نيل الحكومة العراقية الجديدة على ثقة مجلس النواب متمنيا سموه لهما موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتي تهنئة مماثلتين.