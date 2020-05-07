«بلدية حولي»: رفع 12 سيارة مهملة وغسيل وتعقيم 2000 حاوية

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي بتنفيذ جولة ميدانية واسعة النطاق في نطاق المحافظة لرفع السيارات والمعدات الثقيلة وغسيل وتعقيم الحاويات والسلال بهدف إبراز الجانب الجمالي من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي والتصدي لكافة التجاوزات .

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعة بأن المفتشين بالإدارة قاموا بتنفيذ جولة ميدانية واسعة النطاق في نطاق المحافظة أسفرت عن رفع 12 سيارة مهملة وغسيل وتعقيم 2000 حاوية.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .