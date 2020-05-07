«الهلال الأحمر» يشيد بجهود المتطوعين في مواجهة تداعيات «كورونا»

أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير اليوم الخميس بجهود متطوعي الجمعية في مواجهة التحديات الإنسانية ومثابرتهم في أصعب الأوقات لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وعلى كافة الصعد لخدمة الوطن.

وقال الساير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية بمناسبة اليوم العالمي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يصادف يوم غد الجمعة “نحتفل والأسرة الإنسانية الدولية بهذه المناسبة من أجل الجميع في كل مكان”.

وأضاف أن المناسبة تعد فرصة لإبراز دور الهلال الأحمر الكويتي الإنساني ومكانته في المجتمع والحركة الإنسانية الدولية من خلال سعيه الدؤوب إلى تقديم كل الدعم للفئات التي تحتاج لمد يد العون لها سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الإغاثي أو التنموي.

وأوضح أن جهودهم مستمرة لمكافحة تداعيات الفيروس المستجد مشيدا بدور المتطوعين في مواجهة المخاطر ومواصلتهم الليل بالنهار في عمل دؤوب وتفان منقطع النظير.

وذكر انه في ظل أزمة فيروس كورونا يعمل الكثير من متطوعي الجمعية على المساعدة في حملات التوعية وكذلك في المحاجر الصحية لتوزيع الوجبات والسلات الغذائية ونقل الركاب من المطار إلى منازلهم ما يعكس أهمية التعاون والتضامن لمواجهة هذا الوباء.

وقال الساير إن الجمعية وفرت في المحاجر الصحية المستلزمات الصحية وأدوات النظافة ومستلزمات الغذاء والنوم والأجهزة الطبية لوزارة الصحة إيمانا بدورها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الحرص على دعم جهود وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتوفير السلال الغذائية للعمال لديهم.

وذكر أن الجمعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وزعت السلال الغذائية والوجبات اليومية في منطقة المهبوله وجليب الشيوخ المعزولتين احترازيا في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأشار إلى حرص الجمعية على توزيع المساعدات الغذائية على الأسر المحتاجة المسجلين بكشوفات الجمعية بواقع خمسة الاف أسرة مبينا أن الجهود مستمرة في دعم الأسر المحتاجة طوال شهر رمضان الفضيل.

وأوضح أن الجمعية لم تغفل دورها الإغاثي الدولي فدعمت العديد من الجمعيات الوطنية لتنظيم إفطار الصائم وتوزيع السلال الغذائية ومنها اللاجئين السوريين في لبنان وطاجيكستان وموريتانيا والصومال وجيبوتي وكينيا وبنين وموزنبيق وملاوي وجزر القمر وأفريقيا الوسطي وتشاد وأفغانستان وباكستان وبنغلادش والبوسنة والهرسك وسيرلانكا والاونروا ونادي الصم بالأردن.

يذكر أن اليوم العالمي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يتم الاحتفاء به كل عام في الثامن من مايو حيث اعتادت جميع الجمعيات والهيئات التابعة للهلال والصليب الأحمر الاحتفاء به من خلال تنظيم فعاليات مختلفة.