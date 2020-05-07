سمو الأمير يعزي الرئيس الهندي بضحايا حادث تسرب غاز في مصنع كيماويات

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رام ناث كوفند رئيس جمهورية الهند عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له بضحايا حادث تسرب غاز في مصنع كيماويات بولاية “أندرا براديش”، وما أسفر عنه من سقوط العشرات من الضحايا ومئات المصابين راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء تداعيات هذا الحادث المؤسف.

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رام ناث كوفند رئيس جمهورية الهند ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له بحادث تسرب غاز في مصنع كيماويات بولاية “أندرا براديش” راجيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.