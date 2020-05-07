«التأمينات»: أنجزنا 3645 معاملة بـ 14 مليون دينار منذ بداية أزمة كورونا

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الخميس إنجاز 3645 معاملة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بقيمة إجمالية بلغت 14 مليون دينار كويتي «حوالي 2ر46 مليون دولار أمريكي».

وقالت نائب المدير العام لشؤون تكنولوجيا المعلومات في «التأمينات» إيمان الأحمد، إنه انطلاقا من حرص «المؤسسة» على مواصلة تقديم خدماتها للمستفيدين وتوفير البيانات اللازمة للجهات الحكومية في ضوء الأزمة الحالية شكلت فرق عمل للدعم الفني لمستخدمي الأنظمة الآلية العاملة عن بعد وعلى مدار الساعة.

وأضافت الأحمد أنه لضمان استمرارية العمل أثناء ساعات حظر التجول الجزئي المفروض في جميع أرجاء البلاد احترازيا من انتشار عدوى الفيروس تم تمكين 160 موظفا من قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الأخرى من العمل عن بعد مع تطبيق أعلى معايير الأمن المعلوماتي لبيانات المؤسسة.

وأوضحت أن المعاملات المشار إليها آنفا تضمنت 645 معاملة عبر تطبيق «ذخر» بقيمة أربعة ملايين دينار «حوالي 2ر13 مليون دولار» بالإضافة إلى ثلاث آلاف معاملة إلكترونية بقيمة 10 ملايين دينار «حوالي 33 مليون دولار» منذ بداية الأزمة.

وذكرت أنه وضمن مساعي «المؤسسة» إلى تنفيذ الأعمال الموكلة إليها بما يخفف عن كاهل المواطنين تم توفير خدمة التشغيل الآلي لصرف معاشات المتقاعدين عن شهري أبريل ومايو فضلا عن صرف نحو 390 ألف دينار «حوالي 27ر1 مليون دولار» لعدد 529 حالة مسجلة في برنامج صرف تعويضات البطالة عن شهري مارس وأبريل الماضيين.

وأفادت أنه تم كذلك الانتهاء من صرف معاشات موظفي «المؤسسة» وتأجيل خصم الاستقطاعات الخاصة ببعض الجهات على أصحاب المعاشات لمدة ستة أشهر مثل «بيت الزكاة» و«بنك الائتمان».

وذكرت أن اجتماعات فرق العمل المعنية مستمرة من خلال خدمة «تيم.إم.إس» التي أثمرت إنجاز وتسهيل الكثير من الأعمال فضلا عن تزويد الجهات الحكومية بالبيانات المطلوبة لتمكينها من أداء أعمالها عن طريق نظام الربط الآلي.

وقالت الأحمد إنه تم كذلك إعداد الأنظمة الآلية لتأجيل السداد لمدة ستة أشهر لحصة أصحاب الأعمال القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة والاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليهم وفقا لأحكام الباب الخامس بالإضافة إلى تأجيل سداد أقساط الاستبدال من المعاش التقاعدي وقسط المعاش المقدم « 7 معاشات ».

ولفتت إلى الانتهاء من تجهيز وتركيب عدد ثمانية أجهزة لتمكين المراجعين من استخراج الشهادات المطلوبة لتقديمها للجهات المعنية بالإضافة إلى عمل الإجراءات اللازمة فنيا لتثبيت وخصم الاستقطاعات الخاصة بموظفي المؤسسة وذلك لمن ساهموا في صندوق فيروس كورونا.

واستدركت قائلة إنه توفير خدمات جديدة عن طريق الموقع الرسمي للمؤسسة وهي تسجيل مؤمن عليه وإنهاء خدمة مؤمن عليه وطلب صرف معاش تقاعدي وطلب صرف مكافأة وطلب الجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب وطلب صرف تعويض ضد البطالة بالإضافة إلى خمسة خدمات آلية خاصة بإعادة الصرف.