وزير الخارجية بحث تداعيات جائحة كورونا مع نظرائه في اليونان وباكستان وسريلانكا

تلقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة دينيش جوناواردانا تناول خلاله مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

كما أجرى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس اتصالا عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزير خارجية الجمهورية اليونانية الصديقة نيكوس دندياس تم خلاله تناول مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

كما أجرى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس اتصالا عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة مخدوم شاه محمود قريشي تناول خلاله مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».