السعدون: الأحد 24 مايو الجاري.. أول أيام عيد الفطر

قال الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون اليوم الخميس إن أول أيام عيد الفطر السعيد لهذا العام سيصادف الأحد ال24 من شهر مايو الجاري وفقا للحسابات الفلكية.

وذكر السعدون أن يوم الجمعة ال29 من شهر رمضان المبارك الموافق ال22 من مايو سيشهد اقتران القمر مع الشمس عند الساعة 39ر21 مساء ما لا يدع مجالا لرؤية هلال شهر شوال.

وأوضح أن يوم السبت 30 مايو الجاري هو المتمم لشهر رمضان إذ سيشهد مغيب الهلال بعد غروب الشمس بنحو 42 دقيقة ويكون عمر القمر عند الاقتران 21 ساعة و27 دقيقة وارتفاعه عن الأفق بمعدل 8 درجات واستطالته بنحو 10 درجات وقوس الاضاءة 18ر0 وبناء على هذه المعطيات يمكن رؤية هلال شهر شوال بصعوبة في الكويت.