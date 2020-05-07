المقصيد: مواعيد استئناف الدراسة لم تتغير

أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة الناطق الرسمي لوزارة التربية فيصل المقصيد أن استئناف الدراسة للصف الثاني عشر سيكون في 4 أغسطس وبقية الصفوف بتاريخ 4 أكتوبر، موضحاً أنه سيتم رفع تقييم للوضع العام من قبل مجلس الوكلاء في الأول من يوليو على أن يتم عرض هذا الأمر في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 15 يوليو.

جاء ذلك عقب حضوره اجتماع برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي مع مجلس الوكلاء مساء اليوم الخميس، حيث تم استعراض العديد من المواضيع أهمها التأكيد على موعد استئناف الدراسة حسب ما هو متفق عليه مسبقاً.

وتابع المقصيد بأنه تم استعراض موضوع الاسراع في صرف رواتب الموظفين التي تم وقفها بسبب الاجازات بمختلف أنواعها وحرصاً من وزير التربية تم تكليف وكيل الشؤون المالية ووكيل القطاع الإداري للاسراع من عملية صرف الرواتب الموقوفة في الأيام القليلة المقبلة.

وذكر المقصيد أنه تم استعراض موضوع استئناف عملية تصوير الحلقات العلمية للمرحلة المتوسطة تمهيداً لرفعها إلى المنصة التعليمية بعد الاطمئنان والانتهاء من عملية تصوير جميع حلقات المرحلة الثانوية.

وأضاف المقصيد بأنه تم تكليف وكيل وزارة التربية بالانابة والوكيل المساعد للشؤون القانونية د. بدر بجاد المطيري بأن يترأس لجنة الاستعداد لعودة الدراسة للعام الدراسي الجديد، وتم تكليف جميع الوكلاء المساعدين برفع تصوراتهم الشاملة التي تحتوي على رؤيتهم ومتطلباتهم في المرحلة القادمة لوكيل الوزارة.