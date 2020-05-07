«التخطيط»: لجنة التغيير السلوكي تشكل 3 فرق لبحث سبل توفير استهلاك الطاقة

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس لجنة التغيير السلوكي لاستهلاك الطاقة الدكتور خالد مهدي أن اللجنة شكلت ثلاثة فرق لمتابعة القطاعات المختلفة «التجاري والحكومي والسكني» لبحث سبل توفير استهلاك الطاقة خلال أزمة فيروس كورونا «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفيد – 19».

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مساء اليوم الخميس في كلمة ألقاها مهدي على هامش اجتماع لجنة التغيير السلوكي لاستهلاك الطاقة عبر الاتصال المرئي بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية وبعض شركات القطاع الخاص.

وقال مهدي إن هذا الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات اللجنة التي تهدف إلى العمل على تغيير السلوك البشري بشأن أنماط استهلاك الطاقة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ويمر بها العالم أجمع في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم استعراض تجارب ناجحة لكبريات شركات القطاع الخاص في اتباع الأساليب الحديثة في تقنين استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك بما يساهم في زيادة نسبة الاعتماد على الطاقة الضوئية الموفرة لافتا إلى النسب العالية التي حققتها تلك التجارب تراوحت مابين 30 و70 في المئة.

وذكر أن الاجتماع شهد تقديم عدد من العروض المرئية إذ قدم نائب رئيس لجنة التغيير السلوكي لاستهلاك الطاقة وممثل معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور يحيى الهدبان عرضا مرئيا عن استراتيجيات الترشيد في المجمعات التجارية للحفاظ على الطاقة.

وأوضح أن الهدبان وضع حلولا واستراتيجيات لتصنيع أنظمة ذات كفاءة عالية تتميز بحسن الإدارة وتنعكس أيضا على المردود البيئي فضلا عن دور القطاع الخاص في حماية المردود الاقتصادي والبيئي في حال تم تقنين الاستهلاك للطاقة.

وبين أنه تم خلال الاجتماع تقديم عروض مرئية من القطاع الخاص التجاري في أساليب ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير نظام الإضاءة باستخدامهم الإضاءة الموفرة «ال اي دي» وتركيب نظام العدادات الذكية للمستثمرين لتغيير سلوكهم الى ترشيد الاستهلاك إضافة إلى استعراض النتائج الإيجابية لاستراتيجيات ترشيد استهلاك الطاقة.