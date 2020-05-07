«الصحة»: تطبيق العقوبة على «خمسيني» كسر «الحجر المنزلي»

أعلنت وزارة الصحة تطبيق العقوبة على رجل في العقد الخامس من العمر قام بكسر قانون الحجر الصحي المنزلي والمعمول به والمطبق على كافة العائدين من رحلات الإجلاء الأخيرة للمواطنين وذلك من منطلق الحرص على تطبيق القوانين الصحية خلال هذه الأزمة التي تمر بها البلاد إثر انتشار فيروس كورونا «سارس كوف 2» المسبب لمرض «كوفيد 19».

وقالت الوزارة في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية إن الأجهزة الصحية «تطبيق شلونك» رصدت قيام المذكور أعلاه بكسر الحجر المنزلي ظهر اليوم الخميس وذهابه الى أحد مراكز التسوق وعلى الفور تم إبلاغ المباحث الجنائية في وزارة الداخلية للقبض عليه وإرساله إلى الحجر المؤسسي.

وأوضحت أنه بعد انقضاء فترة الحجر المؤسسي سوف تطبق على المذكور جميع الإجراءات القانونية وتسجيل مخالفة حجر صحي عليه طبقا لقانون «8» لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته وقد تصل العقوبة الى الغرامة أو السجن.

وشددت وزارة الصحة على جميع الخاضعين للحجر المنزلي عدم مخالفة القانون تجنبا للعقوبات القانونية وذلك لضمان سلامة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت.