القبندي: رواتب القصّر في حساباتهم البنكية

أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر عن تحويل رواتب القصَّر والمشمولين برعاية الهيئة لشهر مايو الجاري إلى حساباتهم البنكية، بعد التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وقالت مدير إدارة مالية القصر وفاء القبندي في تصريح صحافي لها “بأنه انطلاقا من رسالة الهيئة ورؤيتها في خدمة القصّر وحرصا منّا على مواصلة خدمات الهيئة للمستفيدين من القصر المشمولين برعاية الهيئة في ضوء الأزمة الحالية، فقد تم تحويل مبلغ 1.908.376 دينار لمصلحة 13 ألف قاصر وقاصره من المشمولين برعاية الهيئة بعد إتمام مراجعة الكشوف والبيانات والتدقيق عليها.

وأوضحت القبندي بأنه قد تم التعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية لتمكين توريد الرواتب الخاصة بالمشمولين بالرعاية في موعدها مراعاةً للأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.

ولفتت بأن الهيئة حرصت على متابعة أوضاع القصّر وتلبية كافة احتياجاتهم في ظل الظروف الحالية بالتعاون مع كافة إدارات الهيئة ذات الصلة.