المكراد لقوة «الإطفاء»: التزموا بإجراءات الحماية والتباعد مع استخدام المطهرات لتجنب «كورونا»

اجتمع مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد بحضور نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص وبعض القياديين مع مراكز إطفاء الفروانية والإطفاء البحري والطيران العام ومبارك الكبير للمواد الخطرة والشهداء والجهراء ومشرف والمنقف عبر تقنية الاتصال المرئي.

وشدد الفريق المكراد على ضرورة الالتزام بإجراءات الحماية الشخصية واتباع التباعد مع استخدام المطهرات لضمان حماية أنفسهم ومراكزهم من وباء ««كورونا» لما يضمن استمراريتهم في أداء مهامهم الكبيرة المكلفين بها لحماية الأرواح والممتلكات.

ويأتي هذا الاجتماعي من منطلق حرص الفريق المكراد على استمرارية العمل بمراكز الإطفاء نظرا لأهميتها بدرء المخاطر عن المواطنين والمقيمين، كما تواصل الفريق المكراد مع رجال الإطفاء عبر تقنية الاتصال المرئي في بعض المراكز للاطمئنان على أحوالهم وان كان هناك أي ملاحظات لتطوير نظام العمل.