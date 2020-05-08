الخطوط الجوية الكويتية تُحدد خطوات استرجاع تذاكر رحلاتها الملغاة بسبب “كورونا”

كشفت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن خطتها للتعامل مع الرحلات التي تم إلغاؤها بسبب قرار إلغاء الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت، في ظل إجراءات مواجهة انتشار ڤيروس كورونا المستجد، حيث أوضحت أن رحلات «الكويتية» الملغاة في الفترة ما بين 22 فبراير و31 مايو 2020، أو الرحلات الجوية الخاصة التي لم يتم تشغيلها بالفترة من شهر يونيو إلى شهر أكتوبر 2020، سيكون بإمكان العملاء استرداد، أو إعادة إصدار، أو إعادة توجيه التذاكر، دون غرامات بغض النظر عن تاريخ إصدار التذاكر.

وأشارت «الكويتية» في بيان صحافي عبر موقعها الإلكتروني، إلى انه بالنسبة للتذاكر خارج التواريخ المذكورة سابقا، فستطبق القواعد الاعتيادية المعتمدة لإعادة الحجز أو الإلغاء، وهي كما يلي:

٭ أولا: سياسة إعادة الحجز أو إعادة الإصدار للتذكرة المترتب عليها إلغاء الرحلات بسبب ڤيروس كورونا.

ـ التذاكر القابلة للاسترداد، يمكن اعادة اصدارها/ إعادة توجيهها دون فرض رسوم إعادة الإصدار/ إعادة التوجيه.

ـ التذاكر غير القابلة للاسترداد: يمكن إعادة إصدارها/ إعادة توجيهها دون فرض رسوم إعادة الإصدار/ إعادة التوجيه.

ـ يجب استكمال السفر على كافة المقاطع قبل 31 مايو 2021.

ـ بالنسبة للتذاكر المستخدمة جزئيا، فيمكن السفر على المقاطع غير المستخدمة في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020.

ـ سيتم تطبيق أي فارق في السعر والضرائب والرسوم الإضافية على جميع التذاكر أعلاه.

ـ يمكن إعادة حجز/ إعادة إصدار تذاكر السفر الخاصة بالعروض في الفترة ما بين 1 سبتمبر 2020 و10 ديسمبر 2020 دون فرض غرامات.

٭ ثانيا: سياسة إعادة الحجز أو إعادة الإصدار للتذاكر على الرحلات التي تم الغاؤها بسبب ڤيروس كورونا.

ـ استرداد سعر التذكرة غير المستخدمة كليا: يتم تطبيق الاسترداد الكامل دون فرض أي رسوم استرداد.

ـ استرداد سعر التذكرة المستخدمة جزئيا: يسمح باسترداد قيمة المقاطع غير المستخدمة من التذكرة.

ـ التذاكر غير قابلة للاسترداد: من 1 مايو2020 إلى 31 مايو 2020 والرحلات التي لم يتم تشغيلها: لا يمكن استرداد التذاكر ولكن يمكن استخدام التذكرة للسفر لكافة المقاطع في موعد أقصاه31 مايو 2021.

٭ ثالثا: الإجراءات: بخصوص عملية إعادة الحجز/ إعادة الإصدار/ إعادة التوجيه: بالنسبة لجميع التذاكر المحجوزة على kuwaitairways.com/ تطبيق الخطوط الجوية الكويتية/ أي من مكاتب شركة الخطوط الجوية الكويتية، يمكنك إعادة حجز التذاكر الخاصة بك عن طريق الاتصال بمركز الاتصال 171 أو زيارة أقرب مكتب للخطوط الجوية الكويتية.

٭ استرداد سعر التذكرة: للتذاكر المحجوزة عن طريق /kuwaitairways.com/ تطبيق الخطوط الجوية الكويتية، يمكنك التقدم بطلب لاسترداد الأموال عبر الإنترنت من خلال «MANAGE BOOKING» أو «إدارة الحجز»

للتذاكر الصالحة الصادرة من أي مكتب من مكاتبنا، أو زيارة أقرب مكتب للخطوط الجوية الكويتية لاسترداد الأموال، أما للتذاكر الصالحة المحجوزة من خلال مكتب سفريات، يرجى الاتصال بوكيل السفر لإعادة تجديد أو استرداد الحجز. ​​