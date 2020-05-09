الناطق باسم الحكومة ينفي الاشتباه بإصابة أحد الوزراء بفيروس «كورونا»

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم عدم صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن الاشتباه بإصابة أحد الوزراء بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

واكد المزرم ردا على سؤال بهذا الخصوص في المؤتمر الصحفي عبر الاتصال المرئي الذي عقد يوم الجمعة في الامانة العامة لمجلس الوزراء في قصر السيف عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء إن الحكومة ومنذ بداية ازمة فيروس كورونا المستجد تتبع سياسة الشفافية والتواصل مع المواطن والمقيم.

واضاف ” نحن شفافون وإذا كانت هناك أي معلومة نحتاج أن نعلنها” سنظهر “في العلن ونتكلم في المؤتمرات الصحفية او عبر الحسابات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية”.

وردا على سؤال عن قرار مجلس الوزراء بشأن السماح بممارسة رياضة المشي من الساعة الرابعة والنصف مساء الى السادسة والنصف مساء خلال فترة حظر التجول الشامل الذي قرر مجلس الوزراء فرضه في جميع أرجاء البلاد ابتداء من يوم الأحد المقبل قال المزرم ان هذا القرار يؤكد مدى حرص السلطات الصحية واهتمامها بممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات.

وأوضح أن ذلك يأتي “للحفاظ على صحة المواطن والمقيم” مشيرا في الوقت نفسه الى ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية الاحترازية وخاصة مراعاة التباعد الجسدي وارتداء اي نوع من الكمامات التي تغطي الانف والفم.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر خلال اجتماعه الاستثنائي يوم الجمعة فرض حظر شامل للتجول في جميع أرجاء البلاد على أن يدخل حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 10 مايو الجاري حتى السبت الموافق ال30 من الشهر نفسه وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقرر المجلس في الوقت نفسه اعتبار الفترة من الرابعة والنصف مساء وحتى السادسة والنصف مساء فترة مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية.