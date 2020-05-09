وزير البلدية: السماح للأسواق المركزية والبقالات في المناطق الاستثمارية بمزاولة أعمالها خلال «الحظر الشامل»

قال وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم إن مجلس الوزراء قرر السماح للاسواق المركزية الموازية والبقالات الواقعة في المناطق الاستثمارية في جميع محافظات الكويت بمزاولة اعمالها لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين خلال فترة حظر التجول الشامل اعتبارا من يوم الاحد المقبل وفق الاشتراطات الصحية والوقائية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير الجاسم في مقر الامانة العامة لمجلس الوزراء في قصر السيف مع وسائل الاعلام المحلية عبر الاتصال المرئي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واوضح الوزير الجاسم انه تم السماح للمواطنين والمقيمين القاطنين في المناطق الاستثمارية بزيارة الاسواق المركزية الموازية لشراء الاحتياجات الضرورية من خلال ضوابط معينة تتمثل بحجز موعد مسبق من خلال نظام حجز المواعيد التابع لوزارة التجارة والصناعة وفقا للاشتراطات الصحية والوقائية.

واكد ان هذه الاسواق المركزية الموازية والبقالات سوف تخضع لرقابة مشددة من قبل بلدية الكويت والجهات الحكومية الاخرى بشأن التزامها باخذ الاحتياطات الوقائية والاشتراطات الصحية اللازمة مشددا على ضرورة الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي خلال التسوق في هذه الاسواق او البقالات.

ومن جانب اخر قال الوزير الجاسم ان البلدية اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة بشكل استباقي للاستمرار بكافة اعمال النظافة ونقل النفايات من امام المنازل والمواقع في جميع مناطق الكويت بشكل يومي وطبيعي مشيرا الى تواجد فرق طوارىء البلدية في محافظات الكويت للرد على اية استفسارات من المواطنين والمقيمين.

وردا على سؤال حول تقيد الاسواق المركزية الموازية والبقالات بالاجراءات الصحية اكد الوزير الجاسم ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التي تم الاعلان عنها سابقا ومنها ما يتعلق بضرورة لبس القفازات والكمامات.

وكان مجلس الوزراء قرر فرض حظر التجول بحلول الرابعة من عصر يوم الأحد المقبل الموافق 10 مايو الجاري حتى السبت الموافق 30 من الشهر نفسه وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمجابهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».