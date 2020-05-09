البلدية: غلق 147 محلاً وتحرير 176 مخالفة بـ«حولي»

في إطار الجهود المبذولة من قبل البلدية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناءا على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد ، أوضحت البلدية بأن الفرق الرقابية بحولي قامت خلال الفترة من 1/4/2020 حتى 30/4/2020بتوجيه 235 تنبيها وإنذارا وتعهدا لأصحاب محلات.

وكشفت عن تحرير 176 مخالفة متنوعة ،إغلاق 147 محل ومطعم وصالونات ومعاهد صحية ولعب أطفال وصالات تسلية وصالات أفراح مؤقتة .

وأشارت إلى غسيل وتعقيم 66000حاويات مختلفة الأحجام وسلال ، رفع 171 مركبة مهملة وسكراب ، الأفراج عن 44 سيارة، تحرير 36 مخالفة بائع متجول.

ولفتت إلى توجيه 4 إنذارات بناء ، 29 إنذار لسكن عزاب ـ تحرير 7 مخالفات لسكن عزاب فضلا عن مخالفة سرداب مواقف مستغل كمشغل و قطع التيار الكهربائي عن 3 عقارات مخالفة بالسكن الخاص .

وبينت البلدية بإنه تم تحرير مخالفة تعدي على أملاك الدولة وإصدار 4 معاملات إنهاء إشراف إلى جانب إصدار 4 معاملات إيصال تيار كهربائي بالسكن الخاص .