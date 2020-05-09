وضع 8 ملصقات على سيارات مهملة بـ«الجهراء»

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولة ميدانية واسعة النطاق في النهضة والقيروان لرفع السيارات والمعدات الثقيلة وغسيل وتعقيم الحاويات والسلال بهدف إبراز الجانب الجمالي من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي والتصدي لكافة التجاوزات .

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة بأن المفتشين بالإدارة قاموا بتنفيذ جوله ميدانية واسعة النطاق شملت منطقتي النهضة والقيروان أسفرت عن وضع 8 ملصقات على سيارات مهملة وغسيل وتعقيم 200 حاوية.

وأشار القريفه بإنه لايتم رفع السيارات المهملة والسكراب إلا بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بوضع ملصق « X » على السيارات في الشوارع والساحات وعلى الأرصفة و يتم رفعها خلال 48 ساعة ، أما السيارات المعروضة للبيع فيتم وضع ملصق « X » ويتم رفعها خلال 24 ساعة.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .