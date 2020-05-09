اتفاقية تعاون بين مركز لندن للبحوث والاستشارات ونقابة الصحفيين الكويتية

تم عقد اتفاقية تعاون بين مركز لندن للبحوث والاستشارات والذي تشغل منصب الرئاسة الفخرية فيه صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد ال سعود وفي منصب رئاسة مجلس الإدارة الشيخة ميسون القاسمي، ويرأس المركز عضو معهد البحوث البريطاني أ. د. ناصر الفضلي ومديره العام د. محمد على عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتية الدكتور زهير العباد.

وتحقق الاتفاقية عدة أهداف ثقافية وتنموية شاملة لجماهير النقابة والمركز.

وتأسس مركز لندن للبحوث والاستشارات الاجتماعية في يوليو 2010 في العاصمة البريطانية لندن، ويعد أحد المراكز البحثية المعتمدة دولياً من قبل المؤسسة البريطانية للتعليم وللمركز فرع آخر في الإمارات العربية والبحرين والكويت.

ويترأس مجلس إدارة المركز الشيخة ميسون بنت محمد القاسمي، والرئاسة الفخرية لسمو الأميرة منال بنت مساعد آل سعود ويتولى إدارته أ.د. ناصر الفضلي والمدير العام أ. محمد عبدالعزيز.

لدى المركز مجلة بحثية دولية مفهرسة معتمدة في عدد من الجامعات العربية والغربية، تصدر كل ثلاثة أشهر scr-magazine.com، تحمل رقم تسجيل دولي : 1004-2313 : issn ولها معامل تأثير عربي 1.7 – برقم – 247 – وتدخل ضمن قواعد بيانات التصنيف الدولي ebsco , وفي طور دخول قواعد SCOPUS لعرض الأدبيات المحكمة دولياً.

وأقام المركز 8 مؤتمرات دولية منذ تأسيسه، عقدت في عدة دول مختلفة هي على الترتيب:-

«لندن – الإمارات – الكويت – قطر – الأردن – الأردن –- البحرين – العراق» .

ويضم المركز في عضوية مجلس الإدارة، أ.د هاني هلال وزير البحث العلمي الأسبق في مصر، أ.د محمد أبو حمور وزير المالية الأسبق بالأردن، أ.د عماد الجنابي وزير الشؤون الإفريقية فى البرلمان الدولي من العراق، أ.د أحمد زغدار أستاذ جامعي ونائب برلماني بالجزائر، أ.د محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بمصر، أ . سارة كميخ العازمي مدير تدريب من الكويت، أ.د علا عبد المنعم الزيات أستاذ جامعي من مصر، أ. عبد الله الهاملي من الإمارات، أ. منصور خلفان الرميثي من الإمارات، أ. أمجد شموط رئيس لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية من الأردن، أ. سيدي محمد حجيلة من أمريكا ود. يعقوب الشايع مدير فرع المركز شمال بريطانيا.

وجاءت انطلاقة المركز تعزيزاً لدور البحث العلمي في العالم ودعماً لمشاركة القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تسعي لتقديم الخطط والبرامج التنموية لتطوير المجتمع في مختلف مجالات الحياة، إيماناً من القائمين عليه بأن التنمية البشرية مسؤلية مجتمعية يجب أن يعني بها الجميع نحو تأهيل الإنسان في كافة التخصصات والمجالات.

وتشمل رؤية المركز، تطوير المشاريع التنموية وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبها على إعداد الخطط الاستراتيجية المستقبلية التي تهدف إلي تنمية المجتمع عبر تطوير القطاعات الحكومية والخاصة وتقديم الدعم الكامل والشامل للبرامج التي تحقق تلك التنمية.

وكذلك، الاخذ بيد العناصر الفعالة المنتجة والمبدعة من الباحثين واحتضان ,أفكارهم في ميادين علمية لإبرازها وإسهامها فى تنمية المجتمعات وتدريبها على أحدث البرامج التطويرية للمشاركة في نهضة المجتمعات وفق أولويات منظمه وخطط استراتيجية مميزة ترتكز على مقاييس عالميه تتوافق مع متطلبات العصر فى مختلف المجالات لتسهم فى تنمية الإنسان لذاتة ,ومن ثم يكون عنصراً إيجابياً نافعاً.