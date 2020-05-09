محافظ الأحمدي: الحظر الشامل خطوة حاسمة نحو مواجهة «كورونا»

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح أنه مع بدء تطبيق الحظر الشامل، نخطو معاً أخواني أهالي وقاطني محافظة الاحمدي الكرام جميعاً وعلى امتداد كويتنا الحبيبة ، خطوة جديدة حاسمة بالغة الأهمية في مسيرة مواجهتنا المصيرية لتداعي جائحة فايروس كورونا المستجد كوفيد 19 عجل الله بإزاحتها.

وأضاف الخالد : بعونه تعالى وتوفيقه ، ثم بإلتزامنا التام بالتوجيهات السامية لقيادتنا الرشيدة والتعليمات والقرارات الحكومية السديدة ، نودع المحنة قريباً ، ونجني ثمار جدنا واجتهادنا وصبرنا ، ونعيش معا فرحة الوصول بكويتنا الحبيبة واهلها والمقيمين على ترابها الطاهر الى شاطئ النجاة ، لنعود وننعم جميعاً بنعم الخالق اللامحدودة علينا واولها نعمة الامن والأمان وسلامة الانفس والابدان.

ووجه المحافظ تحية عطرة وتقديراً بلا حدود لأخواننا وأخواتنا في الخطوط الاولى ومختلف مواقع المواجهة والبذل والعطاء الوطني المخلص ، مقرونة بالدعاء أن يحفظهم المولى ويعينهم ، وأن يتغمد سبحانه برحمته الواسعة ، من ضحوا بأرواحهم النقية لتأمين سلامة الوطن والمواطنين والمقيمين ، مبتهلا اليه سبحانه ان يشمل برعايته كويت الانسانية قيادة وحكومة وشعباً ، وأن يعجل برفع البلاء عنها وعن العالم اجمع ، انه نعم المجيب .