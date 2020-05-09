1100 شخص يغادرون مطار الكويت على 8 رحلات

بمواقيت مختلفة سيغادر مطار الكويت الدولي 1100 راكب من جاليات مختلفة على 8 ثمان رحلات منها 4 رحلات لإجلاء المصريين المخالفين لقانون الإقامة والذي يبلغ عددهم مايقارب 500 مخالف بواقع رحلتين على متن شركة طيران الجزيرة ورحلة على متن “الكويتية” وأخرى على طيران “اير كايرو”.

كما ستغادر الجالية الهندية من خلال رحلتين على متنهما 369 راكبا على متن طيران الهندية واكسبرس الهندية، بينما ستقل الخطوط الجوية البلغارية المتجهة الى صوفيا 97 راكبا ، بينما سيغادر 150 راكبا على متن طيران البوتانية إلى بارو.

علما أن الإدارة العامة للطيران المدني سخرت كل جهودها لشركات الطيران المختلفة لمغادرة أبناء أي جالية ممن يرغبون بالسفر إلى بلادهم وتذليل كل العقبات أمامهم.