البلدية: خطة عمل متكاملة لتنظيم وتطبيق الاشتراطات الوقائية

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام الفرق الرقابية بالمحافظات بتنظيم عملية دخول الاسواق المركزية منعا للازدحام للحد من انتشارفيروس كورونا.

وفي هذا السياق أكد المتحدث الرسمي للبلدية محمد المطيري بأن البلدية وضعت خطة عمل متكاملة لتنظيم دخول مرتادي الاسواق المركزية من تطبيق الاشتراطات الوقائية للحفاظ على صحة مرتادي المراكز الغذائية.

وتابع المطيري بان المحور الرئيسي للخطة يتمركزعلى تطبيق كافة الاشتراطات الوقائية قبل دخول الاسواق الغذائية وتخفيف عمليات التزاحم ، مؤكدا على أن الدور الكبير التى قامت بها الفرق الرقابية بالمحافظات بتخفيف التزحام وتنظيم الاجراءات وتطبيق الاشتراطات أثلج الصدور.

وأضاف المطيري بأنه تم تنظيم عملية الدخول لــ70 سوق مركزي والحد من التزحم وتطبيق كافة الاشتراطات الوقائية ، لافتاً إلى انه تم ايصال رسالة توعوية لمرتادي الاسواق بان الاسواق والبقالات والسوبرماركات مستمرة في ممارس النشاط وقت الحظر الكلي.

ودعا المطيري الجميع بعدم التزاحم أثناء التسوق من المراكز الغذائية ، مناشدهم التعاون مع الفرق الرقابية اثناء عملية التنظيم.