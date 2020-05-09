غلق مطعمين بـ«حولي» مارسا النشاط بتراخيص موقوفة

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تواصل الجولات الميدانية التى ينفذها فرع بلدية محافظة حولي ممثلاَ بفريق الطوارئ بمساندة أمنية من قيادة منطقة حولي ، وفي هذا السياق نفذا الفريق جولة مكثفة على المطاعم التى تم إيقاف تراخيص خدمة التوصيل لها ترأسها نائب رئيس فريق الطوارئ ابراهيم السبعان و رئيس النوبة “أ” عبد الله القعود والمفتش بدر كرم ومن إدارة العلاقات محمد عبد الشافي ومن قيادة منطقة حولي الرائد عبد العزيز عوض .

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس فريق الطوارئ ابراهيم السبعان على تواصل الجولات الميدانية لرصد جميع المخالفات وإتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

ولفت السبعان إلى أن الجولة شملت الكشف على المطاعم التي تم إيقاف تراخيص خدمة التوصيل فضلا عن الكشف على السيارات والدراجات النارية المخصصة لخدمة التوصيل بعدة مناطق بمحافظة حولي وإحالة المخالف منها للجهات المعنية، لافتا إلى أنه تم غلق مطعمين لممارسة النشاط بتراخيص خدمة تم إيقافها .

وشدد السبعان على أصحاب المطاعم والمحلات بالالتزام بكافة القرارات الصادرة من الجهات المعنية تجنباً للمخالفة والغلق الاداري ، داعيا اياهم بالتعاون مع فرق البلدية التفتيشية اثناء الحملات الميدانية لتادية عملهم على أكمل وجه وبالسرعة الممكنة.