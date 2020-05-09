الرئيس الغانم: كلمة سمو الأمير ركزت على المستقبل بقدر ما ركزت على التطورات الحالية

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن سمو امير البلاد وهو يتحدث اليوم عما يحدث من تطورات تتعلق بالجانب الصحي لازمة وباء كورونا لم يغفل التركيز على مستقبل البلاد وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والحالة المالية وتقليل الاعتماد على الغير وتنويع مصادر الدخل وترشيد السلوك الاستهلاكي.

وقال الغانم في تصريح صحافي تعليقا على كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بمناسبة العشر الأواخر من رمضان ان “سموه بقدر ما يقلقه اليوم يرسل نظرة بعيدة إلى الغد”.

وقال الغانم “مثلما ندعو الى الاسترشاد بتوجيهات سموه ودعواته فيما يتعلق بكل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية والامنية وغيرها في البلاد للتغلب على جائحة كورونا، ندعو الجميع إلى التفكير بشكل جدي بما قاله سموه عن مستقبل البلاد “.

وأضاف الغانم: “سموه كان يدق ناقوس الانذار لما ستواجهه البلاد في المستقبل في ظل تدني اسعار النفط، وما إشارات سموه إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الغير وتهذيب السلوك الاستهلاكي والمالي الا انعكاس لحرص سموه على ضرورة مواجهة تحديات المستقبل كما نواجه التحديات الآنية”.

واختتم الغانم تصريحه قائلا: “سنعبر هذه الأزمة بنجاح بإذن الله وفضله وسنستمر اقوياء في المستقبل في ظل توجيهات القيادة السياسية وتكاتف ابناء الكويت وبجهود كل المخلصين من ابناء الوطن العزيز”.

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن سمو أمير البلاد وهو يتحدث اليوم عما يحدث من تطورات تتعلق بالجانب الصحي لأزمة وباء كورونا لم يغفل التركيز على مستقبل البلاد وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والمالية وتقليل الاعتماد على الغير وتنويع مصادر الدخل وترشيد السلوك الاستهلاكي.

وقال الغانم، في تصريح صحفي تعليقًا على كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، ” سموه بقدر ما يقلقه اليوم يرسل نظرة بعيدًا إلى الغد”.

وقال الغانم ” مثلما ندعو إلى الاسترشاد بتوجيهات سموه ودعواته فيما يتعلق بكل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية والأمنية وغيرها في البلاد للتغلب على جائحة كورونا، ندعو الجميع إلى التفكير بشكل جدي بما قاله سموه عن مستقبل البلاد “.

وأضاف الغانم أن ” سموه كان يدق ناقوس الإنذار لما ستواجهه البلاد في المستقبل في ظل تدني أسعار النفط، وما إشارات سموه إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الغير وتهذيب السلوك الاستهلاكي والمالي إلا انعكاس لحرص سموه على ضرورة مواجهة تحديات المستقبل كما نواجه التحديات الآنية “.

واختتم الغانم تصريحه قائلًا ” سنعبر هذه الأزمة بنجاح بإذن الله وفضله وسنستمر أقوياء في المستقبل في ظل توجيهات القيادة السياسية وتكاتف أبناء الكويت وبجهود كل المخلصين من أبناء الوطن العزيز “.